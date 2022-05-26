«Не может не говорить глупости»: Новикова – о словах Кушанашвили, который «запретил ей выступать»

Артистка эстрады Клара Новикова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на обидные слова телеведущего Отара Кушанашвили в свой адрес.

«Отара в жизни никогда не встречала. Как мне вообще можно что-то запретить. Отар, конечно, шутит, но он так всегда шутит, что я не вижу в этом шутки. У меня есть какие-то концерты, на которые я соглашаюсь. На какие-то не соглашаюсь. Сегодня очень трудно шутить. Люди всегда хотят шуток. Я уже на все имею право». Клара Новикова

Как добавила Новикова, она вообще хочет Кушанашвили закрыть рот. «Скажу ему: «Отар, я тебе запрещаю разговаривать о моей деятельности». Но он без этого не может. Отар не может не говорить глупости. Он всех провоцирует. Провоцирует и сам получает удовольствие. Если он после шуток обо мне получил удовольствие, то я этому рада. Считайте, что она мне прокатился. Ничего он мне не запрещает. Ему кажется, что он так шутит», — заявила Новикова.

Ранее в своей программе «Каково?!» Отар Кушанашвили произнес: «Удивить меня мало кто может. Я изобрел юмор. Я изобрел его. Клара Новикова уже не выступает. Я запретил ей выступать».

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