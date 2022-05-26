«Больше мне не позвонила никогда»: Краснова вспомнила о сотрудничестве с Малышевой

По словам блогера, песня, которую она сочинила, телеведущей не понравилась.

Блогер и стендап-комик Наталья Краснова в программе «Откройте, Давид!» вспомнила о своих отношениях с телеведущей Еленой Малышевой.

«Мне звонила Лена Малышева. Надо было написать песню на ее веселое мероприятие. Там яички в костюме ануса. Вот это все. Она спрашивала, сколько стоит. Ей дали мой телефон. Она дала мне текстовое задание. И больше она мне не позвонила никогда». Наталья Краснова

Как отметила Наталья Краснова, ее песня Елене Малышевой не понравилась. «Я уже не помню текст. Там что-то на мотив песни со словами «Лучшие друзья девушек — это бриллианты». Что-то типа: «Я немного постою у зеркала в костюме мошонки». Я написала что-то благородное. Клянусь. Это ее возмутило и она, наверное, сказала: «Фу, какая безнравственность», — заметила Наталья Краснова.

Напомним, что Наталья Краснова – блогер и стендап-комик из Челябинска. Она не так давно вышла замуж в третий раз. Муж моложе ее на 16 лет.

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