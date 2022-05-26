Новости шоу-бизнеса: Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет, Долина впервые высказалась об Украине, Бузова устроила скандал на премии

В нашем традиционном дайджесте новостей — главные события прошедших суток.

Долина впервые прокомментировала ситуацию вокруг Украины

Лариса Долина в соцсетях впервые высказалась о ситуации на Украине. Исполнительница вспомнила, что ее детство прошло в Одессе, но той самой Одессы уже давно нет. И сейчас в ее сердце соединились разные чувства, которые пытаются договориться между собой.

«Я все вижу и все знаю. Знаю правду. Я люблю Каспий, там родилась. Я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу», — написала звезда.

Кушанашвили вступился за Галкина

Максим Галкин уже не единожды сделал заявления, которые, по мнению многих деятелей, тянут на статью. Шоумен не перестает обозначать, что поддерживает Украину, за что отхватил волну хейта от многих коллег в России. А вот Отар Кушанашвили защищает шоумена, подчеркивая, что он его друг.

Бузова устроила скандал на «Прорыве года»

Певица Ольга Бузова устроила скандал на премии журнала Moda Topical «Прорыв года». Она, как считают многие, не смогла сдержать эмоций, увидев в зале предполагаемую возлюбленную ее бывшего бойфренда Давида Манукяна.

«Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть ш… — это позор. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью», — произнесла яростно звезда. И теперь все гадают, на самом ли деле адресатом значится Краймбрери и Дава.

Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Гражданка США Наргиз Закирова была выдворена из России, появившись в Домодедово накануне. Ее развернули и вручили адвокату постановление о запрете посещать Наргиз нашу страну в течение 50 лет. Дело в том, что в своих публикациях в Сети она долгое время оскорбляла Россию.

Ивар Калныньш отрекся от России

Известный советский актер Ивар Калныньш отрекся от России. Он совершил это публично, как того сегодня требует латвийская власть. «У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно… С Россией я закончил все отношения», — цитирует пресса звезду.

Что станет с имуществом депортированной Наргиз

Певица Наргиз Закирова получила постановление о запрете посещать Россию до 2072 года, то есть на полвека. В стране у нее осталось имущество, которое, скорее всего, ей придется продать. Об этом сообщил адвокат звезды.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!