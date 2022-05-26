«Я не знаю, кто такой Прохор Шаляпин»: бывший муж Ларисы Долиной заступился за певицу

По словам Ильи Спицына, кого там критикует музыкант – никому не интересно.

Бывший муж певицы Ларисы Долиной продюсер Илья Спицын в беседе с Teleprogramma.pro заступился за экс-жену, о которой нелестно высказался музыкант Прохор Шаляпин.

«Я все понял. Я не знаю, кто такой Прохор Шаляпин. Что он там раскритиковал – это никому не интересно. Больше не звоните. Спасибо. До свидания». Илья Спицын

Ранее музыкант Прохор Шаляпин негативно высказался о народной артистке России Ларисе Долиной. Он назвал ее злой и самовлюбленной певицей.

Кроме того, Прохор Шаляпин обвинил Ларису Долину в наживе на россиянах. «Долина получила 39 миллионов рублей на свою школу. Тоже от государства — и все мало. Лучшее, что вы можете сделать для молодежи, — уйти на второй план», — сказал Прохор Шаляпин.

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