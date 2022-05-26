Карпович все знала: когда на самом деле Прилучный и Брутян закрутили роман

Павел Прилучный женился во второй раз. Накануне актер засветил обручальное кольцо на безымянном пальце во время прогулки по Маврикию. Именно там он с Зепюр Брутян проводит медовый месяц.

Ранее в Сети появились данные о том, что Прилучный и Брутян зарегистрировали брак 12 мая. А симпатия у них возникла еще в 2020 году, на съемках первой части сериала «В клетке».

«Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного», — рассказывали «Комсомольской правде» в декабре 2020 года коллеги актера.

Напомним, с Агатой Муцениеце Павел Прилучный развелся после 9 лет брака в 2020 году. Актриса родила звезде сериалов двух детей – сына Тимофея и дочь Мию.

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