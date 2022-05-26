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Наклонилась и показала: Наталья Рудова в откровенном платье позволила всем заглянуть в декольте

Актриса устроила провокационное дефиле.

Наклонилась и показала: Наталья Рудова в откровенном платье позволила всем заглянуть в декольте
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Участница шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Наталья Рудова уехала отдыхать в Санкт-Петербург. Актриса решила для экскурсий и прогулок нарядиться по-летнему и даже отказалась от белья, чтобы прочувствовать тепло на Неве.

Свой наряд перед выходом на променад Рудова показала во всей красе. Она устроила дефиле на балконе, демонстрируя не только аутфит, но и красивые ноги и декольте. Для пущей провокации актриса наклонилась перед камерой так, чтобы ее соблазнительный бюст было видно всем в кадре.

Затем актриса отправилась в Эрмитаж, а также на прогулку по городу. Вечером они с подругой как следует отдохнули, чтобы ночью посмотреть с воды, как разводятся мосты.

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