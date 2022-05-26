Солнце, пальмы, океан: стало известно, где Прилучный и Брутян спрятались от посторонних глаз

Буквально несколько дней назад Павел Прилучный показал своим фанатам снимок с коллегой Зепюр Брутян. Позже в Сети появились данные, что актеры официально оформили свои отношения еще 12 мая и уехали в медовый месяц. Накануне главный «мажор» страны подтвердил все слухи, блеснув обручальным кольцом.

В соцсетях Прилучный и Брутян делятся кадрами с отдыха. Парочка выбрала не самое популярное среди туристов направление. Они отдыхают на Маврикии. Звездные отпускники ведут достаточно активный образ жизни: занимаются кайтсерфингом и ежедневно тренируются в спортзале. Прилучный регулярно качает мускулы, и Зепюр старается от него не отставать. Об этом пишет «Комсомольская правда».

больше по теме Павел Прилучный засветил обручальное кольцо на отдыхе с Зепюр Брутян Актер ранее промолчал, когда СМИ писали о его тайной свадьбе с молодой актрисой.

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Павла Прилучного Мирослава Карпович философски отреагировала на свадьбу актера.

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