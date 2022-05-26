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Хоть сейчас на обложку мужского журнала: Елизавета Туктамышева в бикини показала, как капельки скользят по телу

Фигуристка блеснула декольте без пуш-ап.

Хоть сейчас на обложку мужского журнала: Елизавета Туктамышева в бикини показала, как капельки скользят по телу
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева продолжает восстанавливать свои силы на Мальдивах. Спортсменка с большим удовольствием делится в соцсетях кадрами с пляжа и из бассейна, радуя поклонников красивыми видами.

На этот раз фигуристка позировала в бассейне. Она предстала в купальнике без пуш-ап, блеснув красивым декольте, по которому капельки воды скользят в лучах солнца. С раннего утра Туктамышева старается проводить время в воде, чтобы накупаться вдоволь.

Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети

Свои правила отпуска Туктамышева не скрывает: она не сидит в номере отеля, наслаждается закатами и ежедневно плавает, любуясь подводным миром. «Еще было правило спать до обеда, но в итоге встаю каждый день в семь утра, чтобы побольше времени провести у воды», признается звезда.

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