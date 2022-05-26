«Полностью соответствует»: Киркоров неожиданно раскрыл главный секрет Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе более десяти лет. Поп-король стал четвертым мужем Примадонны, после чего она вышла замуж за Максима Галкина. В последние месяцы пара живет в Израиле.

Недавно Киркоров раскрыл главный секрет Пугачевой, которую вообще не волнует возраст.

«После 50 для меня начался обратный отсчет — это не я придумал. Этот хороший рецепт по сохранению молодости придумала Алла Пугачева. Она сказала: «На следующий день рождения, мне не 51, а 49». Это прекрасная формула, для того чтобы омолаживаться. Это через пару лет ей будет 25, если так подумать, и она полностью соответствует этому возрасту», — признался артист на ежегодной премии «Прорыв года».

Напомним, накануне Филипп Киркоров признался, что купил новую квартиру, а также показал, сколько денег носит с собой.

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