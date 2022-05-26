«Готовы развестись»: почему Пугачева и Галкин могут начать бракоразводный процесс

Телеведущий и певица сейчас проживают в Израиле.

Алла Пугачева и Максим Галкин «сбежали» в Израиль на фоне украинской кампании по защите Донбасса. Звездное семейство уже три месяца живет на чужбине, а их дети заканчивают второй класс дистанционно. Правда, Примадонна лично заверила – вернется к началу нового учебного года. А вот Галкин скромно умолчал. После этого о разводе пары заговорили еще активнее.

Журналист Алена Жигалова озвучила причину, по которой Примадонна и ее пятый муж могут начать бракоразводный процесс. В своей программе «Алена, блин!» она озвучила ее.

«Галкин и Пугачева готовы развестись, чтобы сохранить имущество и чтобы иметь возможность периодически одному из них возвращаться в Россию», — объяснила журналистка.

При этом, она сравнила Пугачеву и Галкина с парой Джонни Депп и Эмбер Херд. За судом голливудских звезд следит весь мир, и процесс российской пары знаменитостей обещает стать для россиян громким.

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