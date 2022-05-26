«Знакомьтесь: образованный, порядочный»: на фоне слухов о беременности Пелагея представила импозантного мужчину

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин стали супругами в 2016 году. В начале 2017-го артистка родила спортсмену дочь Таисию, а в 2020-м объявила о разводе.

Накануне стало известно, что раздел имущества, который длился почти два года, завершен. По этому случаю в соцсети артистки появилась публикация со словами благодарности правозащитнику.

«Знакомьтесь: образованный, порядочный и очень профессиональный адвокат Филипп Рябченко. Новосибирец, между прочим. Никто из нас не сомневался, но то что суд вынес справедливое решение – это здорово, согласитесь. Всем спасибо за поддержку!» — гласит сообщение.

Напомним, в последнее время фанаты подозревают, что Пелагея находится в «интересном» положении. Фигуры певицы заметно видоизменилась, но официальных комментариев она по этому пододу не дает.

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