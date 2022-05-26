Арзамасова быстро стареет рядом с Авербухом: «Морщины появляются»

Телеведущая, блогер Наталья Краснова в YouTube-шоу «Откройте, Давид» поведала о том, что у нее с мужем разница в возрасте составляет 13 лет. Когда-то ее супруг был ее учеником в средней школе, и она относилась к нему как к ребенку. Преодолеть барьер они смогли не сразу, потому что к роману отнеслись несерьезно. В браке они уже 11 лет.

О разновозрастных браках Краснова имеет собственное мнение. Она считает, что тот, кто в паре старше, молодеет, а более молодой, наоборот, начинает быстро стареть. И привела в пример брак Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

«Авербухи! Посмотрите на мужчин в возрасте, которые женятся на молодых девочках. Девочки становятся как будто старше в одночасье или психологически им неприятно, и они стареют, морщины появляются, а парень, которому 68, как будто 20».

У Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха, напомним, разница в возрасте составляет 21 год. Они рассекретили свои отношения два года назад, поразив многих. В 2021 году звезды стали родителями — Арзамасова родила сына.

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