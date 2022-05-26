«Папин сын»: Жидков показал наследника – свою маленькую копию

Актер Иван Жидков – дважды отец. У него подрастает дочь Мария, которую в первом браке родила Татьяна Арнтгольц. Пара развелась в 2013 году. Позже Жидков объявил о новых отношениях с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году она родила ему сына Степана.

В своем телеграм-канале артист показал, как весело проводит время с наследником, а фолловеры отметили, что пятилетний Степа – как две капли воды похож на знаменитого отца.

«Папин сын! Копия! Как похожи!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Татьяна Арнтгольц во второй раз вышла замуж в 2020 году. Ее избранником стал актер Марк Богатырев. В прошлом году звезда российских сериалов родила ему сына.

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