«Поднимает настроение»: Стриженова раскрыла «секрет» Зейналовой

Екатерина Стриженова раскрывала «секрет» Светланы Зейналовой. Телеведущая поделилась кадрами закулисья в своем телеграм-канале и фанаты увидели, как Светлана передвигается при помощи костыля. Недавно она повредила ногу, но в короткие сроки вернулась к работе.

«Отработала в прямом эфире для самых ранних телезрителей и передала эстафету Светлане Зейналовой и Тимуру Соловьеву. Света, как стойкий оловянный солдатик, вернулась в строй, не теряет чувство юмора и поднимает настроение окружающим!» — написала Стриженова.

Фолловеры пожелали Светлане Зейналовой скорейшего выздоровления.

«Света, вы герой! Умничка! Приятного смотреть», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.