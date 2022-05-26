Гимнастка в Монако: Каролина Севастьянова в бикини изящно позировала в бассейне

Нынешней весной гимнастка Каролина Севастьянова поучаствовала в проекте «Звезды в Африке. Весеннее обострение». Она достойно прошла нелегкие испытания и даже ела то, что никогда в жизни бы не стала – тараканов, личинок и кузнечиков. Такой стресс она по окончании шоу поспешила снять в Монако, куда улетела сразу же после вылета с проекта.

На любимом фешенебельном курорте Каролина Севастьянова ежедневно наслаждается ласковым солнышком и принимает солнечные ванны. На этот раз она запечатлелась для соцсетей в бассейне, изящно позируя в пол-оборота в черном бикини.

«Вы очень женственная и красивая», «Что за красота», «Красавица», «Каролиша красотка», «Ты просто шикарная и сексуальная девушка», «Богиня», «Можно вечно смотреть на такую красоту», — комментируют поклонники.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!