«Меня это удручает»: Юрий Шевчук – о покинувших страну звездах

Многие знаменитости после начала российской кампании по защите Донбасса поспешили покинуть страну. Кто-то сделал это тихо и не привлекая внимания, некоторые – громко хлопнули дверью, сделав ряд скандальных заявлений и оскорбив россиян.

Оставшиеся на Родине звезды высказались о массовом исходе коллег из страны. Свое мнение о произошедшем сложил и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Его спросили в эфире на «Первом радио» Израиля, что он по этому поводу думает.

«Сейчас вообще ситуация странная, назревает такое критическое отношение тех, кто остался в России, и тех, кто уехал на Запад, очередная драка. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России – это не хорошо. А те, кто остался, ругают тех. Мол, струсили, сбежали, надо рубиться за светлую Россию не там, а здесь. В общем, споров много, и меня это удручает», — высказался артист.

Во время беседы Шевчук также поведал о своих концертах в стране. После его скандального заявления их стали отменять.

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