Модные платья на выпускной в 2022 году
Видео
Раскрась лето своими красками: почему яркие пряди в волосах - это модно
Видео

«Поблагодарите прошлое за опыт»: Карпович отреагировала на свадьбу Прилучного

Главный «мажор» страны женился во второй раз.

«Поблагодарите прошлое за опыт»: Карпович отреагировала на свадьбу Прилучного
Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный крутил роман с Мирославой Карпович. Правда, пара никогда не выходила в свет вместе и не публиковала совместные снимки в соцсетях.

Еще в конце зимы фанаты, глядя на наполненные грустью публикации «папиной дочки», предположили, что отношениям пришел конец. Так и вышло. Недавно Прилучный буквально шокировал пользователей Сети свежим снимком с актрисой Зепюр Брутян на отдыхе. Позже выяснилось, что они связали себя узами брака 12 мая.

Павел Карпович и Зепюр Брутян
Павел Карпович и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Накануне Мирослава Карпович отвечала на вопросы фолловеров. Один из них – «Как пережить боль, если бывший возлюбленный женился?» получил весьма философский ответ.

«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него… Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — написала Карпович.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйМирослава КарповичМирослава Карпович последние новостиПавел Прилучный последние новостиПрилучный