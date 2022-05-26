«Поблагодарите прошлое за опыт»: Карпович отреагировала на свадьбу Прилучного

Главный «мажор» страны женился во второй раз.

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный крутил роман с Мирославой Карпович. Правда, пара никогда не выходила в свет вместе и не публиковала совместные снимки в соцсетях.

Еще в конце зимы фанаты, глядя на наполненные грустью публикации «папиной дочки», предположили, что отношениям пришел конец. Так и вышло. Недавно Прилучный буквально шокировал пользователей Сети свежим снимком с актрисой Зепюр Брутян на отдыхе. Позже выяснилось, что они связали себя узами брака 12 мая.

Накануне Мирослава Карпович отвечала на вопросы фолловеров. Один из них – «Как пережить боль, если бывший возлюбленный женился?» получил весьма философский ответ.

«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него… Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — написала Карпович.

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