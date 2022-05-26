«Пришлось привести себя в порядок»: потерявшая звездный лоск Вера Брежнева решилась на изменения

Певица Вера Брежнева последние три месяца жила в Италии. Не так давно она перебралась в Польшу, чтобы устроиться работать не по профилю. Теперь в Любляне звезда сцены трудится волонтером-разнорабочей, разгружает фуры, сортирует вещи и упаковывает посылки нуждающимся.

Накануне в ее новой жизни произошло событие. Впервые за весну она вышла в свет. И призналась, что для нее, много лет проработавшей на сцене, это оказалось непривычно. Ради появления на людях артистка привела себя в порядок, так как потеряла за время работы на складе былой звездный лоск.

«Я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно», — призналась звезда. И показала, как выглядит: «Пришлось для этого (после склада) привести себя в порядок».

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