«Сам долгое время состоял в абьюзных отношениях»: бывший муж Пелагеи Телегин сравнил себя с Джонни Деппом

Хоккеист Иван Телегин накануне проиграл в суде своей бывшей жене Полине Хановой, наиболее известной как певица Пелагея. Бракоразводный процесс затянулся на два года, и теперь в этой истории поставлена точка, экс-супруг остался ни с чем, поскольку все его требования не были удовлетворены.

Сам Телеги, по всей видимости, сравнивает себя в Джонни Деппом. Сейчас весь мир следит за судом «Джека Воробья» и его бывшей жены Эмбер Херд. Пара обвиняет друг друга в абьюзивности, и россиянин встал на сторону Деппа, поскольку считает, что он в этой истории пострадавший.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзных отношениях», — признался хоккеист.

С Пелагеей Иван Телегин был в браке с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь Таисия, а через два года пара объявила о разводе.

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