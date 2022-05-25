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«Офигеть!»: Филипп Киркоров лишился дара речи, увидев свой портрет кисти мужа Наташи Королевой

Певица Наташа Королева преподнесла Филиппу Киркорову запоздалый подарок на юбилей.

«Офигеть!»: Филипп Киркоров лишился дара речи, увидев свой портрет кисти мужа Наташи Королевой
Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров почти месяц назад отпраздновал свой юбилей, но все еще продолжает получать подарки по случаю своего 55-летия.

В гости к поп-королю нагрянула певица Наташа Королева. В микроблоге она показала видео, на котором запечатлено, как на ее подарок отреагировал Филипп Киркоров.

«Ахренеть!» — только и сказал он, когда певица распаковала презент.

Это был портрет Филипп Киркорова кисти мужа Наташи Королевой Сергея Глушко. Во время пандемии Тарзан сменил профиль и начал заниматься живописью.

«Шок! Это по-нашему! Сегодня я наконец-то довезла наш подарок Филиппу на его юбилей! Такого он не ожидал. Филичка, мы тебя поздравляем и желаем, чтобы все твои желания и мечты осуществлял тот всемогущий джин из сказки про Алладина!» — написала в микроблоге Наташа Королева.

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