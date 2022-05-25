Валерия в костюме цвета капучино с юбкой макси отправилась с Пригожиным в Большой театр

Певица принарядилась для особенного вечера. Она насладилась балетом «Дон Кихот» с мужем.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. И в свои 54 года певица продолжает записывать новые треки и выступать в дуэте с молодыми исполнителями.

Она следит за фигурой и старается не отставать от трендов. На шоу «Маска» артистка регулярно появлялась в ярких нарядах и даже примеряла парики. В обычной жизни звезды выбирает более сдержанные луки.

25 мая Валерия впервые за долгое время вышла в свет. Она решила посетить Большой театр с мужем Иосифом Пригожиным. Для такого случая певица выбрала монохромный образ.

Она предстала в знаменитом зале в костюме цвет капучино с двубортным жакетом и юбкой макси с разрезом. Лук дополнили сумка в кремовом цвете и бархатные лодочки в тон. Артистка подчеркнула свои тонкие щиколотки.

«Получили море удовольствия. Балет „Дон Кихот“», — написал Пригожин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие отметили, что она выглядит женственно и элегантно. «Какие красивые», «Красивые, счастливые, успешные!», «Очень эффектный цвет наряда», «Сумочка выглядит очаровательно», «Какая вы изящная», «Как стильно! Люблю однотонные образы», «Иосифу тоже нужен костюмчик в таком цвете», — стали писать пользователи Сети.

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