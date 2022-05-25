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Может, когда захочет: муж Саши Черно из «Дома-2» устроил ей шикарный сюрприз

Экс-участник проекта Иосиф Оганесян знает, чем порадовать любимую жену Сашу Черно.

Может, когда захочет: муж Саши Черно из «Дома-2» устроил ей шикарный сюрприз
Иосиф Оганесян и Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно часто недовольна своим мужем Иосифом Оганесяном. Саша обвиняет его в манипуляциях и называет абьюзером.

Но Иосиф Оганесян знает, на какую точку надавить, чтобы Саша Черно забыла все, что она говорила о нем раньше.

Он умеет радовать жену, тем более что для этого ничего сверхъестественного не требуется. Розы, сладости, немного внимания – и Саша Черно уже на седьмом небе и чувствует себя самой счастливой и любимой женщиной.

Пока Саша Черно в салоне красоты наращивала волосы, Иосиф Оганесян приготовил ей сюрприз. Купил белые розы, клубнику в шоколаде и испек пирог. Увидев всю эту красоту, Саша Черно обомлела, сняла на видео и немедленно похвасталась подписчикам.

«Как приятно, когда тебя дома ждут. Пирог муж испек, цветы заказал и клубнику. Так круто, вообще», — восторгалась Саша Черно.

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