Тина Кунаки в платье-бюстье Valentino вместе с Венсаном Касселем появилась на красной дорожке в Каннах

Знаменитый актер с молодой женой приехал на кинофестиваль. Их назвали одной из самых красивых пар вечера.

Венсан Кассель — знаменитый французский актер. Он состоял в браке с Моникой Беллуччи. У них растут дочки Дева и Леони. В 2013 году они развелись.

Артист готовился встретить старость в одиночестве, но влюбился в модель Тину Кунаки, которая имеет итальянские и африканские корни. Они сыграли свадьбу в Париже, а в 2019 году у них родилась дочка Амазони. Влюбленные часто отдыхают в Бразилии.

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Но недавно в Каннах стартовал кинофестиваль. Туда съехались многие звезды: Виктория Боня, Изабель Гулар, Шакира, Белла Хадид и другие известные персоны. Тина решила выбрать наряд Valentino из новой коллекции. Она вышла на красную дорожку в платье-бюстье по фигуре со шлейфом цвета сочной травы. Лук дополнили белые перчатки родом из нулевых.

Модель сделала прическу с тугими косичками, которые только подчеркнул ее овал лица. Венсан предпочел костюм с галстуком молочно-серого цвета.

В зарубежной прессе их назвали одной из самых красивых пар Каннского кинофестиваля. Влюбленные без стеснения демонстрировали чувства на камеру.

Многие восхитились тем, как выглядит Кунаки. После родов она быстро вернулась в форму. Примечательно, что наряд подчеркнул изгибы ее фигуры. «Просто прелесть», «Как из сказки», «Лучшая пара», «Когда возраст вообще не играет роли», «Как же к лицу этот цвет», «Волшебные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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