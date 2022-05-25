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«Мечтала о самом лучшем»: Марго Овсянникова рыдает из-за отмененной свадьбы с отцом ребенка

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова рассталась с возлюбленным.

«Мечтала о самом лучшем»: Марго Овсянникова рыдает из-за отмененной свадьбы с отцом ребенка
Марго Овсянникова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, недавно ставшая мамой, поделилась печальными новостями с подписчиками.

Свадьбы с отцом ребенка, который якобы сделал ей предложение накануне родов, не будет.

Марго Овсянникова дала понять, что расстроена этим обстоятельством. Своих слез на публику она не демонстрирует, но очевидно, что она плачет. Пережить такое разочарование в любви без слез невозможно.

«Жизнь — не сказка… Я, как и все девочки, мечтала о самом лучшем, самом счастливом, самом романтичном сценарии. Но иногда все идет не по плану, и все мечты разбиваются о суровую реальность», — написала Марго Овсянникова в телеграм-канале.

Правда, подписчики Марго не очень торопятся выражать ей слова сочувствия. Они уверены, что никакой свадьбы и не планировалось.

И Марго Овсянникова заранее все знала, поскольку родила ребенка от женатого мужчины, который не собирается оставлять ради нее семью.

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