«Получаем просто гигантскую Аню»: Семенович неудачным платьем выставила свою фигуру бочкообразной

Анна Семенович в свободном платье-балахоне устроила позирование во время съемок нового проекта. Звезда красиво подала свои стройные ножки и подчеркнула цвет глаз чарующим оттенком зеленого, но явно промахнулась с моделью наряда, выставив фигуру намного крупнее, чем она есть.

Публика не заметила ее приятной женской талии, а дизайнер Наз Маер дал совет, как можно было бы избежать бьюти-ошибки при фигуре, как у певицы.

«Особенности фигуры Анны Семенович обязываются ее «лепить» из своих форм «песочные часы». Если она хочет носить свободные платья, то ей просто нужен ремень, который подчеркнет талию. Все. Тогда претензий к образу у меня не будет.

В данном случае мы получаем огромную, даже гигантскую Аню. Платье красивое, трендовое, в модном летнем цвете, который идет лицу Семенович.

Все хорошо, кроме того, этого фасона именно на этой фигуре. У Ани потрясающие формы, но вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства, она сделала акцент на недостатках», — в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro высказался Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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