Публика примет: Дроздова объяснила, почему Лобода и Меладзе вернутся в Россию

Жена Дмитрия Певцова прокомментировала поступок российских звезд, которые покинули страну в свете известных событий. Ольга Дроздова оказалась гораздо более мягкой, чем ее муж, в своих оценках.

Напомним, ранее артист в программе «Эмпатия Манучи» Певцов довольно резко прошелся по актерскому племени, заметив, что для многих хайп важнее патриотизма.

Ольга Дроздова взглянула на уехавших с позиции православного человека и допустила, что люди могут совершать ошибки, при этом каждый человек имеет право на прощение. Она выразила надежду, что вернутся Чулпан Хаматова, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.

«Это пройдет. Люди эмоциональные, творческие. Ничего. Вернутся, конечно, на все воля божья. Тем более они люди все православные. Там достучится до них боженька. Публика примет, публика тоже православная. И «Притчу о блудном сыне» еще никто не опроверг как великую», — сказала «КП Санкт-Петербург» Ольга Дроздова.

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