«Окончил второй класс»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» похвасталась успехами подросшего сына Кирилла

Бывшие участники «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко воспитывают двух сыновей — Кирилла и Леву. Младшему наследнику пары нет еще и двух лет, а старший — школьник.

У Кирилла начинаются летние каникулы, выставлены все оценки. И Ольга Гажиенко решила рассказать об успехах своего наследника.

В микроблоге она показала фото подросшего сына и призналась, что они с мужем Ильей стараются как можно меньше контролировать ребенка.

«Кирюша окончил 2-й класс. По русскому — 4, по остальным предметам — 5. При том что мы практически не помогаем с уроками. Это было целью года для меня. Дать ему больше самостоятельности в учебе и не задалбывать его своим синдромом отличницы. Я так вообще отошла от уроков, все Илья проверял. В будущем будем стремиться не проверять вовсе», — поделилась своей методикой воспитания Ольга Гажиенко.

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