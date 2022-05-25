«Я была бы рада»: жена Певцова ждет возвращения Хаматовой и жалеет ее

Ольга Дроздова считает, что артисты очень эмоциональны и могут совершить ошибки по глупости.

Недавно Дмитрий Певцов смело процитировал свою жену Ольгу Дроздову в программе «Эмпатия Манучи», когда ведущий Вячеслав Манучаров спросил у него про «отрекшихся» артистов.

Актер-политик сравнил их с мартышками, которые кажутся милыми, но, когда раскроют пасть, становятся зубастыми. И это, заявил Певцов, говорила его супруга. «КП-Петербург» связалась с Дроздовой, и та заверила, что ее мужа неправильно поняли. Уехавших из страны она искренне жалеет, знает, что они люди с богом в душе, поэтому все равно рано или поздно поймут все правильно.

Кроме того, актриса оправдала их излишней эмоциональностью, под влиянием которой люди могут набедокурить. На вопрос о возможности возвращения назад Чулпан Хаматовой она ответила: «Я была бы рада».

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