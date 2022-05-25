С акцентом на талии: Алсу в платье-рубашке сливочного цвета и босоножках подчеркнула стройную фигуру

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она смогла стать одной из самых известных исполнительниц в стране и была одной из первых, кто приблизился к победе на «Евровидении», участвуя от России.

Артистка даже спустя годы продолжает выпускать новые хиты. Недавно она приняла участие в шоу «Маска», где удивила членов жюри, скрываясь в костюме Пчелы. А в обычной жизни звезда обычно носит тренчи, вечерние платья и даже джинсы.

Недавно она выступила на публике в наряде с модными брюками. Примечательно, что Алсу на этот раз решила похвастаться обновкой. Во время фотосессии певица примерила лаконичное платье-рубашку в сливочном цвете с поясом-узлом.

Наряд подчеркнул ее фигуру и сделала акцент на талии. Артистка дополнила наряд нюдовыми босоножками с тонкими ремешками. Стилисты отмечают, что обувь в тон кожи визуально делает выше и стройнее. Звезда также надела серьги-кольца.

«Будь самим собой; все остальные уже заняты», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали комплиментами маму троих детей. «Какие цвета красивые», «Как всегда, огонь», «Красивая невероятно!», «Стройная», «Само очарование», «Сколько в вас одной элегантности и женственности», «Просто бесподобные наряды», «Как красиво цвет сочетается с вашей кожей», «Просто настоящая леди», — прокомментировали пост подписчики.

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