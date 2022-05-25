«Дава, ты меня спас на Лобном»: Яна Захарова сообщила, что покинула «Дом-2»

Одна из долгожительниц «Дома-2» Яна Захарова покинула проект.

Ее уход с телестройки в эфире телеканала «Ю» покажут только через неделю. Но Яна решила не ждать и в микроблоге объявила, что покидает «Поляну».

По ее словам, уход не был спонтанным. Решение Яна Захарова приняла несколько недель назад и потихоньку паковала вещи.

Звезда «Дома-2» поблагодарила ведущего реалити-шоу Давида Манукяна за поддержку, но при этом дала понять, что она ей уже не нужна.

«И когда будете смотреть эфиры своим плохим зрением и не очень хорошей памятью, увидите, что меня пытаются оставить на проекте, но я не хочу больше, — обратилась Яна Захарова к хейтерам. — Поэтому черная метка здесь ни при чем, коллектив мне ее не давал. Я сама взяла со словами о том, что мне уже пора. Дава, ты меня спас на Лобном, но это было не мое решение!»

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