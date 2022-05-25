Алиана Устиненко из «Дома-2» показала роскошную фигуру в брусничном монокини с прорезями

Экс-участница реалити-шоу Алиана Устиненко демонстрирует стройность во время отдыха в Аланье.

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в эти майские дни загорает в Турции. Некоторое время назад вместе с сыном Робертом Алиана Устиненко отправилась на отдых в Аланью.

Так что в ее микроблоге теперь исправно появляются фотографии красивых мест и снимки в бикини и купальниках.

А Алиане Устиненко есть что показать. Она обладает роскошной фигурой.

На фото в микроблоге Алиана Устиненко предстала в монокини с прорезями брусничного оттенка. Купальник эффектно подчеркнул ее формы и оттенил смуглую кожу.

Позируя на фоне морских волн, разбивающихся о прибрежные скалы, Алиана Устиненко напоминала Афродиту.

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