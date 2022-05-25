«В моем стиле»: невестка Орбакайте в топе и юбке с завязками на талии блеснула точеной фигурой

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она не скрывает, что была соседкой Никиты Преснякова по даче. Сын Кристины Орбакайте знал ее сестру, а потом уже познакомился с будущей женой.

Влюбленные не часто выходят в свет в месте. Пока Никита занимается музыкой, его избранница строит карьеру модели. Примечательно, что в последнее время пара появлялась на праздниках у родных. Каждый раз невестка Орбакайте представала в модных нарядах.

На этот раз Алена решила пополнить свой гардероб перед летом. Возлюбленная Преснякова отправилась в бутик, где примерила романтичные платья миди. А также ей приглянулся комплект с топом и юбкой на завязках у талии. Женственный образ в черном цвете подчеркнул ее точеную фигуру.

«В моем стиле. Обратите внимание на этот костюм с декоративным топом и юбкой с разрезом. Очень красивое сочетание, классный силуэт. Мне очень нравится ткань. Он очень-очень мягкий. Можно носить как вместе, так и комбинировать с другими вещами», — поделилась модель.

Потом невестка Орбакайте примерила легкое платье в стиле бэби-долл с разрезами на талии. Наряд в приглушенном пастельном цвете с рюшами подчеркнул ее стройные ноги и загар. Лук дополнили остромодные розовые сапоги-трубы. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами.

«Очень красивая», «Слов нет, фигурка роскошная», «Вам все идет», «Просто неземная», «Какая вы стройняшка», «Особенно круто сидит на вас юбка с топом», — стали писать пользователи Сети.

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