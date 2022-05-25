А ведь 51! Орбакайте привлекла внимание фигурой «восьмеркой» в топе на одно плечо и облегающих брючках

Кристине Орбакайте 25 мая исполнился 51 год, многодетная мама подошла к этому периоду жизни красивой, подтянутой и стройной, как кипарис!

Певица Жасмин поделилась фотографией с дочкой Аллы Пугачевой в своем телеграме, вызвав восхищение у публики. Подписчики обратили внимание, что звезда имеет модельную фигуру «восьмеркой» с тонкой талией и точеными формами.

Кристина Орбакайте выгодно подчеркнула стройность серебристым топом на одно плечо и укороченными облегающими брючками, сверкнув изящными щиколотками. Длину ног певица усилила туфельками на каблуке.

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