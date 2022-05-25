Сможет ли Наргиз снова попасть в Россию

Адвокат юридического центра «Советник» Бахром Исмаилов, представляющий интересы певицы Наргиз Закировой, подтвердил, что артистку действительно депортировали из России на 50 лет. Якобы им в Домодедово вручили соответствующее уведомление.

При этом, по словам юриста, Наргиз сможет вернуться в страну снова, но не сейчас.

«Такое право предусмотрено законом, но на сегодняшний день в правоприменительной практике по таким делам нет положительных кейсов. Поэтому мы думаем, как в этой ситуации лучше всего поступить», — заявил Бахром сайту kp.ru.

В продюсерском центре Виктора Дробыша информацию опровергают. По их словам, Наргиз сейчас находится в Узбекистане с семьей. У нее все хорошо.

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