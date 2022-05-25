«Неудачники! Стыдно за вас»: Миро встала горой за Пугачеву, на которую сорвались Соседов и Цыганова

Блогер Лена Миро неожиданно встала на защиту Аллы Пугачевой, которая в последнее время частенько критикуется знаменитостями. Примадонне досталось от музыкального критика Сергея Соседова и певицы Вики Цыгановой.

«Ротару — это огромный голос. Могла петь такие песни, как «Родина моя». А вот Пугачева вряд ли смогла спеть эту композицию. Нет тех вокальных возможностей», — сказал Сергей Соседов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Вика Цыганова вспомнила, что Примадонна никогда родину не славила, а пела исключительно про свои романы.

Лена Миро полагает, что это нормально — петь про то, что глубоко волнует, за что на самом деле переживаешь. У Аллы Борисовны — это неудачная личная жизнь.

«Да, Вика, Пугачева пела о себе и своих романах, но делала это так искренне, с такой самоотдачей, что ее песни западали в души миллионов и миллионов женщин. В отличие от твоих песен, Вика, и в отличие от нудежа твоего дружка Соседова. <…> Короче, неудачники, харе завидовать. Стыдно за вас: очень жалко выглядите. И да, я не любила и не люблю Алкины песни, как не люблю я, например, писателя Тургенева», — обрушилась Миро в своем ЖЖ.

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