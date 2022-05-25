«Помощница растет»: Нюша засняла, как дочка хозяйничает дома и «готовит» на пляже

Певица восхитилась тем, какой растет ее наследница Симба. Она даже самостоятельно развешивает сушиться белье.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов, которые не перестают играть на радио. Но в последние годы певица стала реже выступать. Она ставит на первое место семью. Артистка в прошлом году ушла в декретный отпуск.

Она родила сына в ОАЭ. Пока лицо и имя крохи звезда скрывает. Вместе с мужем Игорем Сивовым она также воспитывает дочку Серафиму-Симбу.

Вот уже несколько месяцев Нюша с семьей живет в Дубае. Она делится кадрами, то с прогулок, то с вечеринок. Певица признавалась, что муж во всем ей помогает.

На днях она развеялась на вечеринке, а также смогла покататься на яхте. На этот раз артистка провела время с наследницей на пляже. Симба в розовой тунике оверсайз играла с песком и на лопатке сделала фигурку. Она предложила маме отведать ее блюдо.

«С орешками!» — заявила кроха. «А еще с чем?» — уточнила Нюша. «С молоком и кефиром!» — пояснила девочка. «Ух ты! Такой кексик?» — снова спросила певица. «Да, на, попробуй!» — сказала ей дочка. «Маму не оставляет голодной» — отметила звезда.

Дома наследница также старается во всем помогать маме. Артистка подловила кроху, которая развешивала на сушилку стиранное белье. Но с большим полотенцем она справилась не сразу.

«Помощница растет», — отметила звезда.

Поклонники восхитились дочкой Нюши. Многие отметили, что она унаследовала лучшее от мамы. «Ну что за чудо», «Она умничка», «Прекрасный ребенок», «Очень красивая», «Смотрите, готовит, убирает! Хозяйка классная растет», «Она берет пример с мамы! Это просто замечательно», «Дети — наше отражение», — прокомментировали пост подписчики.

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