«Мерзко фотографировали»: Волочкова отгородилась от шпионивших за ней соседей

Балерина Анастасия Волочкова уверена, что за ней больше не смогут подглядывать и снимать в непристойных позах.

Звезда балета Анастасия Волочкова покончила с произволом соседей по дому, которые шпионили за ней и делали непристойные снимки.

В микроблоге балерина похвасталась, что нашла ландшафтного дизайнера. Специалист предложил Анастасии Волочковой интересную идею, как закрыться от шпионивших за ней соседей.

«Елена занимается ландшафтным дизайном и озеленением участков. И помогла мне найти интересное решение, как огородиться от соседей, которые инкогнито и мерзко фотографировали меня на моем частном участке, сидя в кустах», — рассказала Анастасия Волочкова.

Напомним, некоторое время назад разгорелся скандал из-за того, что соседи балерины сфотографировали ее в не самый пристойный момент.

Тема обсуждалась даже на федеральных каналах. Но теперь Анастасия Волочкова и ее приусадебный участок надежно защищены от любопытных глаз.

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