«Мерзко фотографировали»: Волочкова отгородилась от шпионивших за ней соседей

Звезда балета Анастасия Волочкова покончила с произволом соседей по дому, которые шпионили за ней и делали непристойные снимки.
В микроблоге балерина похвасталась, что нашла ландшафтного дизайнера. Специалист предложил Анастасии Волочковой интересную идею, как закрыться от шпионивших за ней соседей.
«Елена занимается ландшафтным дизайном и озеленением участков. И помогла мне найти интересное решение, как огородиться от соседей, которые инкогнито и мерзко фотографировали меня на моем частном участке, сидя в кустах», — рассказала Анастасия Волочкова.
Напомним, некоторое время назад разгорелся скандал из-за того, что соседи балерины сфотографировали ее в не самый пристойный момент.
Тема обсуждалась даже на федеральных каналах. Но теперь Анастасия Волочкова и ее приусадебный участок надежно защищены от любопытных глаз.
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