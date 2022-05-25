Модные платья на выпускной в 2022 году
Видео
Раскрась лето своими красками: почему яркие пряди в волосах - это модно
Видео

Украинская группа решила избавиться от статуэтки «Евровидения»

Неоднозначный финал конкурса, напомним, вызвал бурю негодования в Сети.

Украинская группа решила избавиться от статуэтки «Евровидения»
Kalush Orchestra — победители «Евровидения-2022». Фото: Global Look Press

В Сети появилась информация о том, что победившая на «Евровидении» украинская группа Kalush Orchestra решила избавиться от полученной статуэтки. Они решили разыграть на аукционе стеклянный микрофон, пишет Telegram-канал «Политика страны».

Неоднозначный финал конкурса «Евровидение», напомним, вызвал бурю негодования среди общественности, а также сомнения в объективности судейской коллегии и самих организаторов.

Поклонники считают, что конкурс стал политизированным. Что бы не спели украинские исполнители — им бы все равно отдали победу. Поэтому участвовать в таком цирке ни у кого уже нет желания.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале. 

Тэги

"Евровидение-2022"Евровидение