Украинская группа решила избавиться от статуэтки «Евровидения»

В Сети появилась информация о том, что победившая на «Евровидении» украинская группа Kalush Orchestra решила избавиться от полученной статуэтки. Они решили разыграть на аукционе стеклянный микрофон, пишет Telegram-канал «Политика страны».

Неоднозначный финал конкурса «Евровидение», напомним, вызвал бурю негодования среди общественности, а также сомнения в объективности судейской коллегии и самих организаторов.

Поклонники считают, что конкурс стал политизированным. Что бы не спели украинские исполнители — им бы все равно отдали победу. Поэтому участвовать в таком цирке ни у кого уже нет желания.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.