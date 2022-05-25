«Нужно научиться жить»: вдова Ибрагимова — о своем состоянии после смерти мужа

14 мая оборвалось сердце музыканта Рената Ибрагимова. Его кончина от оторвавшегося тромба была молниеносной и шокирующей для родных.

Еще вчера его молодая жена 34-летняя вдова Светлана Миннеханова строила планы на жизнь и вместе с 74-летним мужем мечтала о пятом ребенке. А сегодня пытается прийти в себя и понять, куда ей двигаться дальше.

«Мне сейчас очень тяжело — сейчас не до этого, нам всем тяжело. Нужно пережить то, что случилось. Научиться жить», — сказала Светлана Woman.ru.

По словам вдовы Ибрагимова, ее муж был силен и полон энергии в момент кончины. Она и подумать не могла, что он ее покинет.

Сейчас Светлана проживает в доме, который приобрел ее муж Ренат Ибрагимов. Но впереди – неизвестность, ведь всего у артиста восемь детей. И все они имеют право претендовать на свою долю этого жилища.

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