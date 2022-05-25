«Макаронник»: Дарья Пынзарь запечатлела, как младший сын уплетает спагетти беззубым ртом

Экс-участники «Дома-2», а ныне ведущие телестройки Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двух сыновей — Артема и Давида.
Младшему наследнику пары на днях исполнилось шесть лет. Выглядит Давид сейчас так, как и полагается детям его возраста: у него нет нескольких молочных зубов.
Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге новым фото наследника. Давид запечатлен в прибрежном кафе на фоне моря.
Он улыбается на камеру своим беззубым ртом. Перед Давидом — огромная тарелка со спагетти. Дарья Пынзарь как-то рассказывала, что макароны — главная слабость ее наследника.
«Дайте лайков макароннику. Он так аппетитно их ест», — написала под фото Дарья Пынзарь.
Подписчики Дарьи Пынзарь умилились этому кадру.
«Ну, такой он классный с этими макаронами. Пойду поем, пожалуй», Хорошка, такой сладенький», «Мамин сынок», — высказались в Сети.
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