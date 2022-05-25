«Бантики, каблуки и Елисейские Поля!»: Нетребко в шифоновом платье миди и бархатном жакете предстала в Париже

Оперная дива заявила, что возраст не важен. Она щегольнула в женственном наряде в Париже.

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась на весь мир благодаря своему вокалу и таланту. Артистка не скрывает, что обычно ее гастроли расписаны на годы вперед.

Но из-за пандемии она на три месяца прекращала выступления, а недавно певице пришлось взять отпуск, так как с ней отказались работать некоторые театры. Почти всю весну звезда отдыхала в Египте, а потом провела время в Нью-Йорке.

А вот недавно Анна провела неделю дома в Вене. Она готовилась к возращению на сцену. Певица приехала в Париж, где даст концерт. Первый вечер она посвятила прогулке по любимым улочкам. Артистка щегольнула в кюлотах и на каблуках.

А вот перед самыми выступлением Нетребко решила пройтись по Елисейским Полям. Она облачилась в шифоновое платье миди с цветочным принтом. Лук дополнил бархатный жакет бордового цвета. На ее голове красовался бант.

«Самое главное — не сколько тебе лет — а на сколько ты себя ощущаешь — черешни, бантики, каблуки и Елисейские Поля! — поехали», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили: она в свои 50 лет может позволить себе все. «Вы шикарная», «Кайф», «Красивая и озорная певица», «Великолепный образ!», «Анна, вы прекрасны! Сколько радости и позитива вы излучаете», «Звезда! Богиня!», «Вы и возраст — разные! Аннушка, просто бесподобный человек», «Наряд фантастический», — прокомментировали пост подписчики.

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