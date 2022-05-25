Свежее фото: младший сын Шепелева растет точной копией наследника Фриске

Удивительные метаморфозы заметили поклонники Жанны Фриске, когда увидели младшего сына Дмитрия Шепелева от Екатерины Тулуповой.

Тихон растет практически точной копией Платона, старшего сына ведущего от Жанны Фриске. Отличается лишь цвет волос. А так — тот же носик, те же глазки, та же улыбка. Вместе с тем трудно не согласиться с тем, что наследник Фриске пошел именно в ее породу.

Часть пользователей поразилась, заметив этот факт: оба ребенка Дмитрия Шепелева похожи на покойную Жанну Фриске. «Как такое возможно?» — удивились они.

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