«Я сказала: «Да»: Елена Ильиных похвасталась колечком с увесистым бриллиантом на том самом пальце

Фигуристка Елена Ильиных дождалась-таки предложения руки и сердца от своего возлюбленного, артиста балета Сергея Полунина.

Накануне тот показал в микроблоге кольцо, которое планировал преподнести матери двух своих сыновей.

Елена Ильиных кольцо с увесистым бриллиантом приняла, как и предложение стать женой отца своих детей.

В своем микроблоге Елена Ильиных показала, как красиво блестит заветное колечко на том самом безымянном пальчике.

«Я сказала: «Да», — написала под снимком Елена Ильиных.

Было бы странно, если бы она ответила что-то другое. С Сергеем Полуниным они уже несколько лет вместе, слывут очень гармоничной парой, к тому же воспитывают двух сыновей – Мира и Дара.

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