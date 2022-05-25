«Пургу гонит, постарела, подурнела»: Миро сорвалась на Бузову после ее заявления, что она как Толстой

Ольга Бузова озадачила публику своим смелым заявлением – накануне ока сказала, что обладает писательским талантом. Да такого уровня, что почти Лев Толстой.

В качестве доказательства Бузова привела в пример свои посты в социальных сетях, которые имеют «длинные предложения» и «много запятых». А еще вспомнила, что была когда-то редактором журнала «Дом-2» и вела колонку в «Русском пионере».

Блогер Лена Миро пришла в ужас от ее слов. «Я когда это ее словесное недержание прочитала, на минуту онемела, у меня слова кончились. <…> Она ведь ничуть не изменилась: как гнала пургу, так и гонит. Только постарела, подурнела, а так все то же самое: даже волосня пришитая болтается», — разозлилась Миро в ЖЖ.

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