«Свадьбы не будет»: Марго Овсянникова из «Дома-2» сообщила о разрыве с отцом ребенка

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова сделала сенсационное заявление в микроблоге. Поклонники ждали ее свадьбы с отцом ребенка.

И не напрасно. В марте Марго Овсянникова рассказывала, что возлюбленный сделал ей предложение накануне родов. Рассказ она сопроводила иллюстрацией, показав, в какой романтической обстановке все проходило.

Но мечтам Марго Овсянниковой о красивой свадьбе и белом платье не суждено сбыться.

В микроблоге она сообщила печальную новость.

«Свадьбы не будет», — ответила Марго на вопрос подписчиков о дате торжества.

Напомним, Марго Овсянникова стала мамой 19 марта. Во время беременности она заявляла, что отец ее ребенка – состоятельный и непубличный человек. Мужчина не приехал поддержать Марго во время родов, не было его и на выписке.

Все это дало подписчикам Марго Овсянниковой сомневаться в том, что он, действительно, собирался жениться на блондинке.

Скорее всего, отец ребенка Марго Овсянниковой женат. А предложение, о котором рассказывала Марго, скорее всего было инсценировкой.

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