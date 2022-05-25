«Нереально красивое»: невестка Орбакайте примерила романтичные летние платья с рукавами-фонариками

Никита Пресняков недавно отметил свой день рождения. Он пошел по стопам мамы Кристины Орбакайте и стал артистом. Рядом с ним уже больше 5 лет находится рядом Алена Краснова, которая теперь носит фамилию мужа.

Влюбленные счастливы в браке. Пока Никита занимается музыкой и снимает ролики, его возлюбленная участвует в фотосессиях. Алена работает моделью и разбирает в моде. Она признавалась, что постоянно закупает новые наряды, а старые продает.

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В последнее время невестка Орбакайте часто выходила в свет. Она побывала даже на вечеринке у Натальи Подольской, которая отметила свое 40-летие с родными и пасынком.

А вот 25 мая она отправилась на шопинг. Алена решила перед летом купить себе модные и женственные образы. Для начала она примерила платье миди с узкой талией и юбкой-солнце. Наряд голубого цвета оттенил цвет ее кожи.

«Стилисты подобрали платье миди приталенного кроя с акцентным лифом и корсетной основой. Посмотрите, какое оно нереально красивое! Во-первых, крой! Нравится, что подчеркнута талия и, конечно, цвет! Смотрится очень женственно», — заявила жена Никиты.

А потом она примерила платье в розовом оттенке с рукавами-фонариками и юбкой со строчками. Воздушный наряд дополнили ярко-желтые туфли на шпильке.

«А этот образ будто бы из винтажных фильмов про любовь! И его можно надеть как на прогулку, так и на вечернее мероприятие. Мне нравится универсальность этого платья. Его можно надеть как с каблуками на вечер. А можно днем на пляж даже пойти», — поделилась она.

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