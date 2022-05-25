«В этом нет ничего постыдного»: Проклова поддержала Шукшину, которая поведала о насилии режиссера

Ольга Шукшина рассказала публике историю очень похожую на ту, что пережила Елена Проклова.

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и режиссера Василия Шукшина — Ольга — повторила моральный подвиг Елены Прокловой на шоу НТВ «Секрет на миллион».

Оказалось, что она в юности тоже пережила надругательство со стороны известного режиссера. И он тоже уже умер, как в истории Прокловой.

«Он известный человек был и остается. Известный, хороший, талантливый режиссер. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами… Да что там, домогался! Сделал и ушел», — рассказала артистка Лере Кудрявцевой.

Елена Проклова не слышала эту историю по телевизору, но журналисты ей рассказали суть. Звезда поддержала свою коллегу, надеясь, что такие откровения могут помочь молодым актрисам, которые зачастую находятся под влиянием режиссеров и вынуждены терпеть домогательства.

«Я рада, что женщины наконец-то стали об этом говорить, может, теперь хоть как-то молоденьких девочек научат понимать, что в этом нет ничего постыдного», — сказала актриса в беседе с Woman.ru.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.