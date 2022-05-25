Завила кудри и стала взрослее: дочь покойной Юлии Началовой появилась на публике вместе с отцом мамы

Наследница Юлии Началовой, Вера Алдонина, посетила светское мероприятие в компании бабушки и дедушки.

Пятнадцатилетняя дочка ныне покойной певицы Юлии Началовой — Вера Алдонина — изменила имидж. Некоторое время назад Вера заметно укоротила свои длинные волосы. А теперь еще и сделала завивку.

В неожиданном образе Вера Алдонина предстала на светском мероприятии. Дочь покойной певицы Юлии Началовой побывала на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной.

Певица лично пригласила Веру Алдонину на мероприятие. Лариса Долина с рождения знает Веру и является ее крестной мамой.

На праздник Вера Алдонина пришла в сопровождении родителей своей покойной мамы — Виктора и Таисии Началовых.

В микроблоге Вера Алдонина поделилась снимком, на котором предстала с дедушкой Виктором Началовым. Поклонники оценили новый имидж девушки, заявив, что кудри ей идут, но делают взрослее.

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