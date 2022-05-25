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«Красота!»: Прилучный на отдыхе с Брутян похвастался роскошью, которую не видела Муцениеце

Павел Прилучный ведет себя на островах на удивление открыто.

«Красота!»: Прилучный на отдыхе с Брутян похвастался роскошью, которую не видела Муцениеце
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на отдыхе. Фото: соцсети

Павел Прилучный заставил на днях заговорить о себе. На фоне слухов о воссоединении с Агатой Муцениеце «мажор» неожиданно рассказал своим поклонникам, что улетел в отпуск с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Вместе с тем появилась информация в Сети про то, что они якобы даже поженились. И это ни что иное, как свадебное путешествие. Впрочем, артист не подтвердил эти слухи. Но и не опроверг их.

На удивление Павел Прилучный ведет себя очень открыто в своих социальных сетях, постоянно постит новые фотографии и не скрывает своего счастья с Зепюр Брутян. Отметим, что ранее на отдыхе с Мирославой Карпович в Сочи, а затем на Мальдивах он вел себя как великий конспиратор. И их вычисляли по похожим фотографиям в сторис, снимали поклонники тайком.

Если уж говорить о бывшей жене Агате Муцениеце, то, в принципе, сложно вспомнить, куда они выезжали вместе в отпуск. Райские острова точно не припоминаются.

В своем телеграм-канале Павел Прилучный с гордостью выставил фотографию территории своего отеля, хвастаясь видами вокруг.

Отель, где отдыхает Павел Прилучный и Зепюр Брутян.
Отель, где отдыхает Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: t.me/bugevuge001

«Красота!» — написал актер.

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