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«Легко скроет все недостатки»: Бородина в трикотажном костюме пастельного цвета покрасовалась без макияжа

Телеведущая решила похвастаться своей летней обновкой.

«Легко скроет все недостатки»: Бородина в трикотажном костюме пастельного цвета покрасовалась без макияжа
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Если первые годы Ксения также вела мероприятия и даже подрабатывала курьером, то теперь она может похвастаться хорошим заработком.

В этом году телеведущая купила очередную квартиру и стала приглядывать недвижимость в Дубае. Также она часто покупает себе обновки.

Так как магазины многих люксовых марок закрылись в России, Бородина то и дело закупается в шоурумах. Не так давно телеведущая похвасталась новой косухой. К лету она купила силуэтные платья.

А теперь модницы примерила трикотажный костюм пастельного цвета с брюками клеш, топом и кардиганом на двух пуговицах. Ксения покрасовалась у зеркала без макияжа с патчами под глазами.

«Хотела показать свой новый костюм. Очень нравится, что низ широкий. Это очень модно сейчас! Очень классно смотрится. Многие девчонки жалуются, что я предлагаю все время костюмы, которые могут носить ультрахудые девчонки. Ну неправда! Этот костюм легко скроет все недостатки, если они у вас есть, и подчеркнет достоинства.

Очень мне нравится! Здесь есть карманы, мягкий материал. Также у этого костюма есть топ — он идет отдельно. Пуговички подчеркнули хорошо талию. Мне кажется, на любой тип фигуры подойдет», — поделилась звезда.

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